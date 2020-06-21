Взрыв в Киеве: Число погибших выросло
Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях. Жители дома, в котором произошел взрыв, переезжают в интернат.
В результате взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой,1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека, сообщает ГСЧС по состоянию на 20 часов.
"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека", - говорится в сообщении службы.
Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях.
Напомним, что по состоянию на 17 часов ГСЧС сообщала об одном погибшем, по состоянию на 18 – о двух.
Жители подъезда, в котором произошел взрыв, говорят, что еще во вторник вечером чувстовали запах газа и вызвали аварийную службу в среду утром.
В компании Киевгаз подтвердили, что накануне проводили проверку счетчиков в многоэтажке и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.
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