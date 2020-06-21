Взрыв в Киеве: Число погибших выросло

Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях. Жители дома, в котором произошел взрыв, переезжают в интернат.

В результате взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой,1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека, сообщает ГСЧС по состоянию на 20 часов.