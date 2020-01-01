Взрыв в Киеве: Судьба трех человек неизвестна

Развернут полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв, организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Судьба трех человек, которые могут оказаться под завалами дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, остается неизвестной, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, развернут полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Кроме того, организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также Укрзализныця предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - рассказал Кличко.

Мэр сообщил, что спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома.

"Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва", - заявил Кличко.

Напомним, что в результате взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой,1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека