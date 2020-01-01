Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв в Киеве: Судьба трех человек неизвестна

Комментариев: 0
Развернут полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв, организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.
Поиски трех людей под завалами продолжаются
Поиски трех людей под завалами продолжаются
ГСЧС

Судьба трех человек, которые могут оказаться под завалами дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, остается неизвестной, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, развернут полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Кроме того, организовано необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.
 
"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также Укрзализныця предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - рассказал Кличко.
 
Мэр сообщил, что спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома.
 
"Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва", - заявил Кличко.
 
Напомним, что в результате взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой,1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека
 
Жители подъезда, в котором произошел взрыв, говорят, что еще во вторник вечером чувстовали запах газа и вызвали аварийную службу в среду утром.
 
В компании Киевгаз подтвердили, что накануне проводили проверку счетчиков в многоэтажке и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.
 
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, газ, взрыв, Виталий Кличко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь