Осталась только дочка: Во время взрыва дома в Киеве погибла семья

Соседи рассказали детали трагедии.

В результате взрыва 9-этажного дома на Позняках в Киеве под завалами погибла почти вся семья - супруги и сын. В живых осталась только дочка.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что утром к месту ЧП начали сходиться люди. Одна из женщин лично знала семью погибших. Она рассказала, что погибли супруги и их сын.

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О тройной трагедии соседи и люди, которые лично знали погибших, рассказывают со слезами на глазах. Одна из женщин подчеркнула, что все три известные жертвы взрыва оказались семьей. Известно, что девушка, которая потеряла родителей и брата, не могла осознать того, что случилось.

Она сидела безразлична и все время говорила: "Где моя мама". Я думала она только маму потеряла, а вечером узнала, что и брата, и отца, - рассказала женщина.

Напомним, Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально. Речь идет о вероятном использовании взрывного устройства.