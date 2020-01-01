Взрыв дома в Киеве: Пострадавшая секция не подлежит восстановлению

В МВД заявили о невозможности восстановить поврежденную часть дома в Киеве.

Секция десятиэтажного дома на Позняках, в котором произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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“Секция 10 этажного дома, в котором произошел взрыв, в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома. Сейчас несущий каркас держится только за счёт специальных тросов скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты“, - объяснил замглавы МВД.

По словам Геращенко, спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей. К вечеру планируется полностью закончить эти работы.

Он также отметил, что не все люди правильно воспринимают действия спасателей.

Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой, - сообщил Геращенко.

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Замглавы МВД также пообещал, что на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций будет решен вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов 40 квартир в разрушенной секции дома.

Напомним, утром в воскресенье в Киеве произошел взрыв в жилой многоэтажке. По данным спасателей, погибло три человека.