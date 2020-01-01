Взрыв дома в Киеве: Спасатели всё еще не могут найти двух людей

К настоящему времени считаются пропавшими двое мужчин.

Спасатели не могут найти двух жильцов dsns.gov.ua

По состоянию на 9:00 22 июня остается не известной судьба двух человек, которые могли находиться в одной из квартир, разрушенных при взрыве в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читай также: Осталась только дочка: Во время взрыва дома в Киеве погибла семья

По данным спасателей, из-под обломков в разрушенной секции дома найдены тела троих погибших (две женщины 1943 и 1974 года рождения и мужчина 1991 года рождения). Также при взрыве 5 человек получили травмы.

Силами ГСЧС во взаимодействии с коммунальными службами города проведена разведка завала на наличие живых людей с привлечением кинологических расчетов, укреплены межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи (установлены металлические распорки), проведена разборка завалов с 6 по 5 этажи, продолжается разборка завала на 4 этаже.

В настоящее время судьба 2-х мужчин 1976 и 1967 года рождения остается неизвестной. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, - заявили в МВД.

Читай также: Взрыв в Киеве: Число погибших выросло

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родственникам погибших и жителям дома.

Напомним, утром в воскресенье в Киеве произошел взрыв в жилой многоэтажке. По данным МВД, восстановить разрушенную секцию уже невозможно.