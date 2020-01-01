Коронавирус в Киеве: Заболели 43 человека

По состоянию на 22 июня, в Киеве зафиксировано 4 368 случаев коронавируса.

За последние сутки в Киеве коронавирусом заболели 43 человека. Всего в столице зафиксировано 4 368 случаев. Об этом сообщил мер Виталий Кличко в понедельник, 22 июня.

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“Заболели 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет, 21 женщина от 24 до 92 лет, а также дети от 4 до 17 лет“ - отметил мер.

В больницы госпитализированы 6 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции - говорится в сообщении

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“Наибольшее количество случаев обнаружено в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7 случаев. В Печерском - 6 подтвержденных случаев в сутки“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 37 241 случай коронавируса.