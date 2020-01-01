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Взрыв в Киеве: Тищенко привез пострадавшим лимоны

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Пользователи социальных сетей раскритиковали инициативу Тищенко.
Взрыв в Киеве: Тищенко привез пострадавшим лимоны
Взрыв в Киеве: Тищенко привез пострадавшим лимоны
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Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко, который планирует баллотироваться на пост мера, решил помочь пострадавшим от взрыва на Позняках. В частности, он привез людям лимоны.

Об этом сообщили журналисты с места событий.

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“Николай Тищенко привез пострадавшим на Позняки, где произошел взрыв в жилом доме, лимоны“ - написал Сергей Руденко.

“Лимоны были, чтобы лимонад сделать, но нож не нашли“ - отметила Mariana Pietsukh. 

Пользователи социальных сетей раскритиковали инициативу народного депутата. 

Скриншот

Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.

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Теги: Николай Тищенко, лимоны, Позняки, взрыв
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