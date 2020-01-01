Взрыв в Киеве: Тищенко привез пострадавшим лимоны

Пользователи социальных сетей раскритиковали инициативу Тищенко.

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко, который планирует баллотироваться на пост мера, решил помочь пострадавшим от взрыва на Позняках. В частности, он привез людям лимоны.

Об этом сообщили журналисты с места событий.

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“Николай Тищенко привез пострадавшим на Позняки, где произошел взрыв в жилом доме, лимоны“ - написал Сергей Руденко.

“Лимоны были, чтобы лимонад сделать, но нож не нашли“ - отметила Mariana Pietsukh.

Пользователи социальных сетей раскритиковали инициативу народного депутата.

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Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.