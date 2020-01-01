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Взрыв дома в Киеве: Разбор завалов замедлился из-за угрозы обрушения

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Задняя стена взорвавшегося дома начала деформироваться.
Спасателям пришлось замедлить работы
Спасателям пришлось замедлить работы
facebook.com/MNS.GOV.UA

Работы по разбору конструкций разрушенного дома на Позняках в Киеве существенно замедлились из-за угрозы обвала. Об этом в эфире канала “Украина 24“ сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

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По ее словам разбор конструкций сейчас проводят лишь трое спасателей с помощью крана.

“Ночью нам приходилось приостанавливать работы, потому что внешняя стена начала деформироваться, что конечно составило риск для жизни и здоровья наших спасателей. Было принято решение проводить работу в минимальном составе. Сейчас разбирают конструкции в районе четвертого этажа только трое спасателей с помощью крана. И работа проводится очень медленно“, - сказала Водолага.

Напомним, на месте взрыва в Киеве спасатели всё еще не могут найти двух людей. К настоящему времени считаются пропавшими двое мужчин.

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Теги: взрыв, Киев, ГСЧС
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