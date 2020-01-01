Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, как поможет людям деньгами

По словам мера, половину средств выделит город, а вторую часть Кабмин.

Мер столицы Виталий Кличко заявил о том, что городские власти готовы выделить пострадавшим от взрыва на Позняках 30 млн грн. Об этом он заявил во время очередного видеобрифинга в понедельник, 22 июня.

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"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства" - отметил Кличко.

Мер сообщил, что в результате взрыва в столичной многоэтажке три человека погибли. Судьба еще двух киевлян остается неизвестной.

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"Спасатели уже сутки работают на месте трагедии. Разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул" - отметил он.

Пострадавшие находятся в интернате на Харьковском шоссе. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым - сказал мер

Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.