Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, как поможет людям деньгами

Комментариев: 0
По словам мера, половину средств выделит город, а вторую часть Кабмин.
Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, как поможет людям деньгами
Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, как поможет людям деньгами
Скриншот

Мер столицы Виталий Кличко заявил о том, что городские власти готовы выделить пострадавшим от взрыва на Позняках 30 млн грн. Об этом он заявил во время очередного видеобрифинга в понедельник, 22 июня.

Читай также: Взрыв дома в Киеве: Разбор завалов замедлился из-за угрозы обрушения

"Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства" - отметил Кличко. 

Мер сообщил, что в результате взрыва в столичной многоэтажке три человека погибли. Судьба еще двух киевлян остается неизвестной.

Читай также: Взрыв в Киеве: Тищенко привез пострадавшим лимоны

"Спасатели уже сутки работают на месте трагедии. Разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул" - отметил он.

Пострадавшие находятся в интернате на Харьковском шоссе. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым - сказал мер

Ранее сообщалось о том, что во время взрыва дома в Киеве погибла семья.

Поделись:
Теги: Виталий Кличко, Позняки, взрыв, деньги, Помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь