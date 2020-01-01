Киеву нужна муниципальная полиция, подотчетная городу – Кличко

Столичный мэр хочет в Киеве собственную полицию, не связанную с МВД.

В Киеве должна быть создана муниципальная полиция, подотчетная городу. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в понедельник, 22 июня.

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“Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей“, - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что муниципальная охрана может реагировать на преступление и удерживать нарушителя до приезда полиции. Также в ее полномочия входит фиксация нарушений правил карантина. Материалы муниципальной охраны могут стать поводом для наложения штрафов на нарушителей через суд. Такое решение в конце марта приняла комиссия города по чрезвычайным ситуациям.

О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Нужна, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города, - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве мобильные группы будут следить за соблюдением карантина. Столичный мэр рассказал о деятельности мобильных групп и напомнил о штрафах за несоблюдение карантина.