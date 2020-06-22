Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В киевском музее назвали монтажом флаг ЛГБТ над Родиной-матерью

Комментариев: 1
В руководстве музея говорят, что повесить флаг таким образом невозможно, и считают, что ролик, распространенный в сети, - "дорисованный на компьютере монтаж".
Радужный флаг на статуе Родина-мать назвали монтажом
Радужный флаг на статуе Родина-мать назвали монтажом
скриншот видео

Появившееся в сети Интернет видео с флагом ЛГБТ-сообщества на памятнике Родина-мать в Киеве является монтажом. Об этом заявила заместитель гендиректора Музея истории Украины во Второй мировой войне Людмила Рыбченко, передают Українські новини в понедельник, 22 июня.

Читай также: ЕС призвал Украину противодействовать дискриминации ЛГБТ

“Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж. То, что это делают таким образом, на скульптуре, в музее, который рассказывает о Второй мировой войне... Это не укладывается в голове“, - сказала Рыбченко.

По ее словам, никто не обращался к руководству музея с вопросом о проведении подобной акции. К тому же повесить туда флаг невозможно, резюмировала замглавы музея.

Напомним, ранее в Фейсбук-сообществе “Киев-Прайд“ появилось видео с кадрами, как монумент Родина-мать в Киеве с помощью беспилотника “украшают“ ЛГБТ-флагом. Однако по кадрам трудно судить, является ли флаг смонтированным  в видеоредакторе, или просто пролет беспилотника с флагом снят под таким ракурсом, чтобы казалось, будто флаг закреплен на мече статуи.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, музей, флаг, ЛГБТ, флаги, ЛГБТ-сообщество, Родина-мать
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    22.06.2020, 20:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
Раскрутили этот фейк и тащатся ...
Никто эту тряпку на памятник не вешал
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь