В киевском музее назвали монтажом флаг ЛГБТ над Родиной-матерью

В руководстве музея говорят, что повесить флаг таким образом невозможно, и считают, что ролик, распространенный в сети, - "дорисованный на компьютере монтаж".

Появившееся в сети Интернет видео с флагом ЛГБТ-сообщества на памятнике Родина-мать в Киеве является монтажом. Об этом заявила заместитель гендиректора Музея истории Украины во Второй мировой войне Людмила Рыбченко, передают Українські новини в понедельник, 22 июня.

Читай также: ЕС призвал Украину противодействовать дискриминации ЛГБТ

“Нет, конечно, это никакая не акция, это дорисованный на компьютере монтаж. То, что это делают таким образом, на скульптуре, в музее, который рассказывает о Второй мировой войне... Это не укладывается в голове“, - сказала Рыбченко.

По ее словам, никто не обращался к руководству музея с вопросом о проведении подобной акции. К тому же повесить туда флаг невозможно, резюмировала замглавы музея.

Напомним, ранее в Фейсбук-сообществе “Киев-Прайд“ появилось видео с кадрами, как монумент Родина-мать в Киеве с помощью беспилотника “украшают“ ЛГБТ-флагом. Однако по кадрам трудно судить, является ли флаг смонтированным в видеоредакторе, или просто пролет беспилотника с флагом снят под таким ракурсом, чтобы казалось, будто флаг закреплен на мече статуи.