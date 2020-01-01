На Крещатике столкнулись сразу 5 авто: Опубликовано видео ДТП

В результате аварии пострадали пять автомобилей, но люди остались целы.

Момент ДТП попал на видео кадр из видео

В понедельник, 22 июня, в центре Киева произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Пресс-служба патрульной полиции столицы опубликовала видео происшествия и рассказала детали.

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“Сегодня утром на службу 102 поступило сообщение о ДТП на улице Крещатик. Автопроисшествие состоялась с участием 5 транспортных средств: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen“, - сообщили в полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не избрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который остановился перед ним. После полученного сзади удара Mercedes по инерции проехал вперед и столкнулся с автомобилем Geely.

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В результате этого второго столкновения Geely в свою очередь выехал в соседнюю полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В этот же момент Mercedes проехал еще некоторое расстояние в пределах своей полосы, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП 5 автомобилей получили механические повреждения. На водителя Hyundai патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, - заявили в полиции.

Как заверили правоохранители, в аварии никто из людей не пострадал.

Напомним, в ночь на 18 июня в Запорожье произошло ДТП, унесшее жизни двух людей. В результате лобового столкновения одна машина загорелась.