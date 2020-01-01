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Взрыв в Киеве: нашли тело еще одного погибшего

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В данный момент киевские спасатели пытаются достать тело из-под обрушившихся конструкций.
Спасатели продолжают искать под завалами еще одного человека
Спасатели продолжают искать под завалами еще одного человека
facebook.com/Виталий Кличко

На месте взрыва на столичных Позняках под завалами обнаружили еще одно тело. По предварительной версии это мужчина. Спасатели работают над тем, чтобы извлечь его. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Киева виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола", - написал Кличко. 

Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

В то же время, полиция озвучила основную версию взрыва в многоквартирном доме. Согласно выводам экспертов, его причиной стала именно газовая смесь.  Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было", - заявили правоохранители. 

 
Также Корреспондент писал, что взрыв разрушил 16 квартир в киевском доме
 
Известно, что власти Киева готовы выделить 30 млн гривен помощи пострадавшим жильцам взорвавшегося дома на Позняках для решения жилищной проблемы людей. 

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Теги: Киев, смерть, жилье, дом, тело, взрыв, Позняки
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Источник: korrespondent.net

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