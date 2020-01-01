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Коронавирус в Киеве: Заболел 61 человек

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Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
КГГА

За последние сутки в столице коронавирусом заболел 61 человек. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко во вторник, 23 июня. 

Три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева - отметил мер

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“На сегодня в столице уже 4 429 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин от 24 до 88 лет и дети от 2 до 15 лет“ - отметил Кличко.

В больницы госпитализированы 17 человек. Остальные лечатся дома. 

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“За прошлые сутки выздоровели 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1 415 жителей столицы“ - отметил мер.

Наибольшее количество случаев обнаружено в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев - подытожил Кличко

Ранее сообщалось о том, что Кабмин внес изменения в карантинные ограничения.  В частности, убрали запреты о работе кафе, ресторанов, ТРЦ, гостиниц, спортзалов.

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Теги: Киев, коронавирус, Виталий Кличко
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