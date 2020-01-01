Нанесли 15 ударов “заточкой”: В Киеве напали на молодого парня

Парень находится в тяжелом состоянии.

В Дарницком районе Киева неизвестный напал на молодого парня Андрея Бойко. Преступник нанес парню 15 ударов предметом, похожим на "заточку".

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел возле парка Партизанской славы в субботу, 20 июня.

Его тело проткнули 15 раз чем-то вроде "заточки". Ранения нанесли в живот, грудь, шею, руки, затронуты важные органы (похоже, что целились в сердце), парня пытались убить! - сказано в сообщении.

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Преступника до сих пор не нашли. Родственники парня начали поиск очевидцев события. Изъяты записи из камер и авторегистраторов. Всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, попросили обратиться по телефону +380662148975 (Лена, мама пострадавшего) или на спецлинию полиции 102.

Напомним, в Днепре хулиганы разбили окна трамвая и избили водителя. Прибывшему на задержание наряду полиции пришлось вызывать подмогу.