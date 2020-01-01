Взрыв дома в Киеве: названо окончательное число жертв

Спасатели озвучили детали ЧП.

Вследствие взрыва дома в Дарницком районе Киева, под завалами нашли тела 5 погибших.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отметили, что из-под завалов дома сегодня вытащили тело пятого погибшего в результате трагедии. Больше людей на месте инцидента нет.

Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет, - сказано в сообщении.

Известно, что координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

Фото из места событий ГСЧС

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Также в ведомства отметили, что по состоянию на 11:00, во вторник, 23 июня, к проведению работ было привлечено 223 человека и 44 единиц техники, из них от ГСЧС 103 человека и 21 ед.

Напомним, появилось видео момента взрыва дома на Позняках. Поисково-спасательные работы на месте происшествия проводят 460 человек.