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У жителей Киева нашли арсенал оружия с наркотиками

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У задержанных при обысках нашли, в частности, пять автоматов и шесть пистолетов с глушителями.
Также при обысках нашли наркотики
Также при обысках нашли наркотики
прокуратура Киева
 
В Киеве правоохранители задержали двух местных жителей по подозрению в хранении оружия и боеприпасов, а также изготовлении наркотиков. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры во вторник, 23 июня.
 
Отмечается, что на прошлой неделе у фигурантов провели обыски в ходе которых изъяли пять автоматов, шесть пистолетов с глушителями, два пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около двух тысяч боеприпасов различного калибра.
 
Кроме того, в квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.
 
Задержанным сообщили о подозрении по ряду статей, связанных с незаконным хранением оружия и психотропных веществ.
 
К подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Следствие продолжается. По изъятым предметам и веществам назначены соответствующие экспертизы. Устанавливается канал поступления оружия.
 
 
Напомним, накануне СБУ обнаружила в Кривом Роге тайник с гранатометами, взрывчаткой и боеприпасами.
 
Еще сообщалось, что в Ровно на СТО предпринимателя обнаружили арсенал оружия.

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Теги: наркотики, Киев, оружие, прокуратура
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Источник: korrespondent.net

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