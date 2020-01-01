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В Киеве мужчина три дня пролежал в кустах из-за травмы спины

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Мужчина жаловался правоохранителям на боль в позвоночнике, через которую не мог шевелить ногами.
Мужчине вызвали скорую помощь
Мужчине вызвали скорую помощь
Патрульная полиция
 
В Киеве полиция нашла возле гаражного кооператива голого мужчину, который три дня пролежал там, так как не мог шевелить ногами из-за травмы позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во вторник, 23 июня.
 
"Сегодня около 5 утра на улице Жолудева к автопатрулю обратился мужчина. Сообщил, что третий день подряд, будто бы, слышит слабые крики о помощи. Гражданин указал, что слышал эти звуки вблизи гаражного кооператива на улице Семьи Сосниных", - сказано в сообщении.
 
Правоохранители нашли мужчину в зарослях, на заднем дворе магазина. Он был раздет, лежал на земле и просил о помощи. Патрульные вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
 
"32-летний мужчина не смог объяснить, как оказался в таком положении. Гражданин жаловался на боль в позвоночнике, через которую не мог шевелить ногами. Врачи госпитализировали гражданина в медицинское учреждение с подозрением на травму позвоночника", - добавляется в сообщении.
 
Ранее в Киеве на пляже Троещины местные жители обнаружили в кустах труп мужчины.
 
Еще сообщалось, что в Дарницком районе столицы на территории парка нашли труп младенца.

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Теги: Киев, тело, полиция, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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