В Киеве мужчина три дня пролежал в кустах из-за травмы спины

Мужчина жаловался правоохранителям на боль в позвоночнике, через которую не мог шевелить ногами.

В Киеве полиция нашла возле гаражного кооператива голого мужчину, который три дня пролежал там, так как не мог шевелить ногами из-за травмы позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во вторник, 23 июня.

"Сегодня около 5 утра на улице Жолудева к автопатрулю обратился мужчина. Сообщил, что третий день подряд, будто бы, слышит слабые крики о помощи. Гражданин указал, что слышал эти звуки вблизи гаражного кооператива на улице Семьи Сосниных", - сказано в сообщении.

Правоохранители нашли мужчину в зарослях, на заднем дворе магазина. Он был раздет, лежал на земле и просил о помощи. Патрульные вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

"32-летний мужчина не смог объяснить, как оказался в таком положении. Гражданин жаловался на боль в позвоночнике, через которую не мог шевелить ногами. Врачи госпитализировали гражданина в медицинское учреждение с подозрением на травму позвоночника", - добавляется в сообщении.

Еще сообщалось, что в Дарницком районе столицы на территории парка нашли труп младенца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet