Известны подробности о 18-летней девушке, потерявшей семью на Позняках

18-летняя Настя Недашковская выжила во время взрыва дома на столичных Позняках.

Во время взрыва дома на столичных Позняках чудом удалось выжить 18-летней Насте Недашковской. Девушка успела в последний момент выскочить на лестничную площадку, что и спасло ей жизнь.

Об этом сообщает УП.

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В жуткой трагедии девушка потеряла всю семью - отца, мать и брата. Из квартиры №220 дома на Крушельницкой 1/5 выжила лишь только Настя.

Известно, что взрыв прогремел этажом выше, прямо над квартирой девушки. В этот момент Анастасия находилась в ванной, мать на кухне, отец в зале, а брат в спальне. Девушка должна была одеться и выйти из ванной, как услышала грохот.

Все это время я кричала и слышала шум в ушах, – вспоминает Настя. – Потом я услышала, что где-то кричит мама. Без одежды, без ничего я побежала к кухне. Но там было все завалено. Я пыталась ей помочь, но не смогла - рассказала она

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Отца девушки слышно не было, однако о помощи просил брат. Анастасия не сумела к нему добраться из-за завалов.

По словам Насти, в доме чувствовался сильный запах газа. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тела всех погибших. Из квартиры сумели выбраться живыми только 18-летняя девушка и попугай.

Сейчас Настя проживает у подруги и занимается восстановлением документов - говорится в сообщении

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Близкие и знакомые рассказывают о Насте, что она хорошо училась в школе,изучала английский язык, поступила в Национальный институт пищевых технологий. Отец девушки работал машинистом в Укрзализныце, брат был поваром.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в жилом доме было разрушено 16 квартир.