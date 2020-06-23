Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Известны подробности о 18-летней девушке, потерявшей семью на Позняках

Комментариев: 0
18-летняя Настя Недашковская выжила во время взрыва дома на столичных Позняках.
Известны подробности о 18-летней девушке, потерявшей семью на Позняках
© УП
Фото 1/6
Известны подробности о 18-летней девушке, потерявшей семью на Позняках
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Во время взрыва дома на столичных Позняках чудом удалось выжить 18-летней Насте Недашковской. Девушка успела в последний момент выскочить на лестничную площадку, что и спасло ей жизнь.

Об этом сообщает УП.

Читай также: Осталась только дочка: Во время взрыва дома в Киеве погибла семья

В жуткой трагедии девушка потеряла всю семью - отца, мать и брата. Из квартиры №220 дома на Крушельницкой 1/5 выжила лишь только Настя.

Известно, что взрыв прогремел этажом выше, прямо над квартирой девушки. В этот момент Анастасия находилась в ванной, мать на кухне, отец в зале, а брат в спальне. Девушка должна была одеться и выйти из ванной, как услышала грохот. 

Все это время я кричала и слышала шум в ушах, – вспоминает Настя. – Потом я услышала, что где-то кричит мама.  Без одежды, без ничего я побежала к кухне. Но там было все завалено. Я пыталась ей помочь, но не смогла - рассказала она

Читай также: Появилось видео момента взрыва дома на Позняках: Жуткие кадры

Отца девушки слышно не было, однако о помощи просил брат. Анастасия не сумела к нему добраться из-за завалов. 

По словам Насти, в доме чувствовался сильный запах газа. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тела всех погибших. Из квартиры сумели выбраться живыми только 18-летняя девушка и попугай. 

Сейчас Настя проживает у подруги и занимается восстановлением документов - говорится в сообщении

Читай также: Взрыв в Киеве: спасатели подозревают теракт

Близкие и знакомые рассказывают о Насте, что она хорошо училась в школе,изучала английский язык, поступила в Национальный институт пищевых технологий. Отец девушки работал машинистом в Укрзализныце, брат был поваром.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в жилом доме было разрушено 16 квартир.

Поделись:
Теги: Позняки, Киев, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь