В полиции отчитались о поимке злоумышленника. Уверяют, что жизни пострадавшей сейчас ничто не угрожает.

В Киеве грабитель дважды ударил девушку топором и отобрал телефон

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В Киеве грабитель дважды ударил девушку топором и отобрал телефон

Столичные полицейские задержали молодого человека, который совершил разбойное нападение на девушку. Об этом информирует пресс-служба киевской полиции.

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Отмечается, что в столичную полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что несколько минут назад на проспекте Академика Глушкова неизвестный напал на его девушку и забрал телефон. На место происшествия выехала скорая и следственно-оперативная группа.

21-летняя девушка рассказала, что неизвестный подбежал к ней, дважды ударил рукояткой топора по голове, вырвал из рук телефон и убежал. Оперативники установили личность злоумышленника. Оказалось, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за хранение холодного оружия, - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Шевченко

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Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Луганской области. До настоящего времени он проживал в одном из хостелов Киевской области и не имел постоянного места работы.

Подозреваемый был задержан, при нем обнаружили порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

Во время следственных действий фигурант показал нам место, где выбросил орудие преступления. Топор вместе со всеми вещественными доказательствами изъяли и отправили на проведение экспертиз. Киевлянке оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает, - сообщил Дмитрий Шевченко.

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Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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За совершение разбойного нападения мужчине грозит до семи лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается.

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