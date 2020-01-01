Коронавирус в Киеве 24 июня: Заболело 99 человек

В столице за сутки зафиксировали 99 новых случаев заболевания.

За сутки в Киеве добавилось 99 новых случаев заболевания t.me/vitaliy_klitschko

С начала эпидемии в Киеве подтверждено 4528 случаев заражения COVID-19. За последние сутки добавилось 99 заболевших. Среди них 5 медиков.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Так, по официальным данным, на 12:00 24 июня заболело:

60 женщин, возрастом 22-70 лет;

31 мужчина – от 19 до 74 лет;

8 детей, возрастом от года до 14 лет.

В киевских больницах в целом находится 232 человека с подтвержденным диагнозом и 33 пациента с подозрением на коронавирус. Из 51 заболевший – в тяжелом состоянии. Одного спасают с помощью аппарата ИВЛ.

Остальные лечатся дома, в самоизоляции. За ними наблюдают врачи.

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За весь период пандемии в Киеве выздоровело 1440 пациентов с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь победило 25 человек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что власти готовят больницы второй волны.