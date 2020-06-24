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В Киеве разрешили работу кино, театров, бассейнов - Кличко

Комментариев: 3
Мер подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации послабления могут быть отменены.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Скриншот

Кабмин и городские власти столицы разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. При ухудшении эпидемиологической ситуации карантинные ограничения будут снова возвращены.

Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня.

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“Как вы знаете, правительство разрешило работу ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов (для индивидуальных тренировок). А также - проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек“ - отметил мер.

Могут работать и театры, и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними - подчеркнул Кличко

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Мер отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям подготовила специальные регламенты для работы тех или иных заведений. Городские власти будут контролировать соблюдение правил.

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом в Украине заразились 940 человек.

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Теги: Виталий Кличко, Киев, коронавирус, кино, театры Киева, бассейны
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Комментариев (3)
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Hardsoft    24.06.2020, 13:58
Оценка:  0
Hardsoft
где, бл.дь, логика? когда заболевших было единицы все держали по домам в полном локауте. пошло по 100+ в день - гуляй по-полной.
tamarakoren    24.06.2020, 13:10
Оценка:  +2
tamarakoren
Зазеркалье ))
IrenaSH    24.06.2020, 12:49
Оценка:  +2
IrenaSH
А ситуация разве не ухудшается? Теперь еще хуже будет.
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