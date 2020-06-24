В Киеве разрешили работу кино, театров, бассейнов - Кличко
Кабмин и городские власти столицы разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. При ухудшении эпидемиологической ситуации карантинные ограничения будут снова возвращены.
Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня.
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“Как вы знаете, правительство разрешило работу ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов (для индивидуальных тренировок). А также - проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек“ - отметил мер.
Могут работать и театры, и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними - подчеркнул Кличко
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Мер отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям подготовила специальные регламенты для работы тех или иных заведений. Городские власти будут контролировать соблюдение правил.
Ранее сообщалось о том, что коронавирусом в Украине заразились 940 человек.