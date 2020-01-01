Опубликованы правила работы кафе, отелей и бассейнов: Что нужно знать

Столичная администрация опубликовала подробные правила работы предприятий сервиса в условиях ослабления карантина.

Киевская городская государственная администрация смягчила карантин в столице, разрешив полноценную работу кафе, ресторанов, гостиниц и бассейнов, а также проведение массовых мероприятий с соблюдением ряда противоэпидемических требований. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на распоряжение №58 руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Читай также: ВНО в Украине-2020: Озвучены правила проведения

В частности в Киеве теперь разрешены:

работа кафе, ресторанов и других заведениях общественного питания в помещениях;

работа гостиниц и других средств размещения;

проведение массовых мероприятий с соблюдением ряда противоэпидемических ограничений;

посещение бассейнов для индивидуальных занятий и спортсменам.

При этом указанные предприятия должны соблюдать противоэпидемические требования. Например, заведения питания обязаны нанести маркировку для соблюдения дистанции в очередях, обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом и т.д.

Читай также: Коронавирус в Украине: Власти готовят больницы второй волны

Меню должно быть размещено для бесконтактного ознакомления у входа или места принятия заказа или на столах – из материала, который позволяет обработку дезинфицирующим средством. Также допустимы одноразовые бумажное меню.

В то же время заведениям общественного питания запретили пускать посетителей без сопровождения работника, проводить банкеты и другие мероприятия с участием более 10 человек. Под запретом также детские комнаты, открытые кухни, буфеты самообслуживания, в том числе самостоятельный налив напитков клиентом.

Читай также: Можно ли посещать больных в реанимации в карантин - ответ МОЗ

КГГА разрешила проведение культурных массовых мероприятий при условии, что не будет фан-зон, а плотность участников не превысит 1 человека на 5 кв. м. Контроль билетов рекомендуется осуществлять бесконтактным способом. При этом посетители должны все время быть в масках или респираторах, закрывающих и нос, и рот. Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.

В залах, где предусмотрены стационарные места для сидения, между посетителями следует оставлять свободные места не только по покам, но также впереди и сзади.

Читай также: Жесткий карантин могут вернуть в три области

Работа бассейнов разрешена для индивидуальных занятий, а также для воспитанников спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля.

Что касается гостиниц и других заведения размещения, от них требуется организовать онлайн-регистрацию, чтобы избежать очередей на рецепции. Также они должны исключить возможность скопления гостей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах: не более 1 человека на 5 кв. м.

На территории гостиницы постояльцы должны надевать маску везде, кроме своего номера/комнаты.

Читай также: Потребительские настроения украинцев улучшились после карантина

Организовать питание рекомендовано по системе заказов – доставка в номер. Питание в ресторане допускается при условии, что соблюдено расстояние в 1,5 м между столиками, за которыми также не должно быть более 4-х человек.

При выявлении лиц с симптомами острого респираторного заболевания, их следует изолировать в номере до получения консультации медработника учреждения.

Напомним, ранее мэр Кличко сообщил, что в Киеве разрешили работу кино, театров, бассейнов. Мэр подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации послабления могут быть отменены.