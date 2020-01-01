Семейная традиция: Муж ударил жену ножом, в апреле она резала его

За три месяца копы возбудили два уголовных дела на мужа и жену за нанесение ножевых ранений друг другу .

В Киеве полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который ударил ножом свою гражданскую жену. Ранее на женщину открыли завели аналогичное дело за нанесение ножевых ранений гражданскому мужу, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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“В столичную полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в квартире на улице Шолом-Алейхема женщина получила ножевое ранение грудной клетки. По указанному адресу сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции“, - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что конфликт между 39-летней потерпевшей и ее сожителем возник не впервые. В начале апреля киевские копы уже выезжали на указанный адрес, когда ножевое ранение в живот получил мужчина. Тогда оперативники задержали женщину, которая призналась в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю. Сейчас следователи направили обвинительный акт в отношении нее в суд.

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На этот раз, между гражданскими супругами вновь возникла ссора, но уже мужчина схватил со стола нож и ударил им женщину в грудь. Ее немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый житель столицы, 1971 года рождения.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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