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Возле известного киевского рынка обнаружили боеприпасы

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Находку откопали газовщики близ Петровки во время ремонта.
Монтажные работы пришлось остановить
Монтажные работы пришлось остановить
facebook.com/kyivgaz.ua

На главном газорегуляторном пункте по ул. Бандеры, 6, в четверг, 25 июня, проводили монтажные работы. В итоге коммунальщики откопали три минометные мины.

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Об этом сообщает пресс-служба “Киевгаза”.

Газовщики сразу сообщили в полицию и позвонили спасателям.

Снаряды могли рвануть в любой момент. Если бы хотя бы одна мина взорвалась, последствия могли быть плачевными, так как рядом – газозаправочная станция, - отметили в “Киевгазе”.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, оперативники и саперы. Ремонтные работы пришлось остановить.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве придумали, как бороться с зацеперами.

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