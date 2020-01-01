Возле известного киевского рынка обнаружили боеприпасы

Находку откопали газовщики близ Петровки во время ремонта.

На главном газорегуляторном пункте по ул. Бандеры, 6, в четверг, 25 июня, проводили монтажные работы. В итоге коммунальщики откопали три минометные мины.

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Об этом сообщает пресс-служба “Киевгаза”.

Газовщики сразу сообщили в полицию и позвонили спасателям.

Снаряды могли рвануть в любой момент. Если бы хотя бы одна мина взорвалась, последствия могли быть плачевными, так как рядом – газозаправочная станция, - отметили в “Киевгазе”.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, оперативники и саперы. Ремонтные работы пришлось остановить.

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