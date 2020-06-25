В Киеве мужчина избил до полусмерти 6-летнего крестника

Избиение происходило в соседней комнате, пока мать пьянствовала с другими мужчинами.

Киевские правоохранители задержали мужчину, который едва не убил своего крестника. Сейчас 6-летний мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице, а его обидчику грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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“Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом - Алейхема выпал ребенок 2014 года рождения. Медики госпитализировали мальчика без сознания в детскую больницу. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции“, - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мать ребенка и ее друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Проведя ряд первоочередных следственных действий, мы выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпала из окна. Предварительно нами установлено, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, - сообщил Серебряк.

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Так, полицейские выяснили, что компания из нескольких мужчин и матери потерпевшего вместе распивали алкоголь в квартире. После того, как копы обнаружили в одной из комнат следы крови, тут же нашелся свидетель, который рассказал, что крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его на руках избитым и без сознания.

Злоумышленника задержали, им оказался 38-летний уроженец Волынской области. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Вместе с тем установлено, что 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного сына 2011 года рождения. В прошлом женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, - сообщили в полиции.

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В настоящий момент инспекторы ювенальной превенции Деснянского управления полиции совместно со специалистами службы по делам детей райгосадминистрации временно изъяли у нее 9-летнего ребенка и доставили в больничное учреждение для медицинского обследования.

Напомним, под Житомиром 3-летняя девочка чудом выжила после падения с 9 этажа. Ребенок остался жив, но получил множественные травмы.