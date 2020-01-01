Зеленский вручил ключи от квартир, пострадавшим от взрыва на Позняках

Пока новое жилье получили только 12 семей. Президент обещает, что квартиры получат все 40 семей.

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на первые 12 квартир семьям, чье жилье было разрушено при взрыве в многоэтажке на Позняках 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Зеленский выразил соболезнования семьям 5 погибших и передал ключи от 12 квартир, куда смогут заселиться пострадавшие. Он пообещал, что в целом будет роздано 40 новых квартир. На вручении также присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что местные власти в случае необходимости проведут ремонт в новых квартирах.

Чем можем, мы помогаем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. Прежде всего, семьям с детьми. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца, - сказал Зеленский.

Напомним, пострадавшим жителям взорвавшегося дома на Позняках будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс грн.