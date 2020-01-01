Зеленский вручил ключи от квартир, пострадавшим от взрыва на Позняках
Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на первые 12 квартир семьям, чье жилье было разрушено при взрыве в многоэтажке на Позняках 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Зеленский выразил соболезнования семьям 5 погибших и передал ключи от 12 квартир, куда смогут заселиться пострадавшие. Он пообещал, что в целом будет роздано 40 новых квартир. На вручении также присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что местные власти в случае необходимости проведут ремонт в новых квартирах.
Чем можем, мы помогаем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. Прежде всего, семьям с детьми. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца, - сказал Зеленский.
Напомним, пострадавшим жителям взорвавшегося дома на Позняках будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в среду, 24 июня. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс грн.