Взрыв на Позняках в Киеве: первые жильцы получили новые квартиры

В первую очередь квартирами обеспечили семьи с детьми и родственников погибших при взрыве.

Первые 12 семей, оставшиеся без жилья после взрыва 10-этажного дома на киевском жилмассиве Позняки, в четверг, 25 июня, получили новые квартиры. Об этом сообщил офис президента.

Ключи от квартир пострадавшим семьям вручил президент Владимир Зеленский. По его словам, все 40 квартир пострадавшие семьи получат в течение месяца.

"Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно отдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал президент.

Он уточнил, что это новые квартиры и в них будет сделан ремонт. Зеленский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением взять вопрос ремонта на контроль городской власти.

Напомним, 21 июня в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме . Изначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших.

Как сообщалось, 23 июня спасатели извлекли из под завалов на месте взрыва на Позянках тело пятого погибшего.

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