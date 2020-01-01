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Взрыв на Позняках в Киеве: первые жильцы получили новые квартиры

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В первую очередь квартирами обеспечили семьи с детьми и родственников погибших при взрыве.
 
Первые 12 семей, оставшиеся без жилья после взрыва 10-этажного дома на киевском жилмассиве Позняки, в четверг, 25 июня, получили новые квартиры. Об этом сообщил офис президента.
 
Ключи от квартир пострадавшим семьям вручил президент Владимир Зеленский. По его словам, все 40 квартир пострадавшие семьи получат в течение месяца. 
 
 
"Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно отдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал президент.
 
Он уточнил, что это новые квартиры и в них будет сделан ремонт. Зеленский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением взять вопрос ремонта на контроль городской власти.
 
Напомним, 21 июня в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Изначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших. 
 
Как сообщалось, 23 июня спасатели извлекли из под завалов на месте взрыва на Позянках тело пятого погибшего.

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Теги: Киев, квартира, взрыв, Владимир Зеленский, квартиры
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Источник: korrespondent.net

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