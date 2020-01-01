В горевших в Киеве торговых павильонах погибла женщина

Происшествие зафиксировали в Дарницком районе возле 9-этажки.

На ул. Ревуцкого, 7 произошел пожар. В ночь на пятницу, 26 июня там загорелись металлические торговые павильоны. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киеве.

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Первым воспламенился пункт продажи овощей, после чего огонь перекинулся на точку сбора вторсырья. Спасатели обнаружили одного погибшего.

В павильоне по торговле овощами было найдено тело женского пола без признаков жизни, - отмечает ГСЧС.

Причину ЧП предстоит выяснить правоохранителям. Известно, что пожар уничтожил имущество, сырье, товар и личные вещи.

Первым загорелся пункт продажи овощей kyiv.dsns.gov.ua/ua

Спасатели сообщили об одном погибшем kyiv.dsns.gov.ua/ua

Напомним, ранее мы писали о том, что возле известного киевского рынка обнаружили боеприпасы.

