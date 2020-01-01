На столичном рынке обнаружили вспышку коронавируса

Заболели 5 работников рынка.

На одном из рынков Киева зафиксирована вспышка коронавируса. В частности, COVID-19 зафиксировали на вещевом рынке “Троещина“.

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Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке “Троещина“. Там подтвердили заболевание у 5 работников. Они лечатся на самоизоляции, - сказал столичный градоначальник.

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Также мэр Киева отметил, что на данный момент Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. Кличко добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

Напомним, в Минздраве назвали регионы, где нельзя смягчать карантин. По последним данным, 11 регионов страны не подходят по критериям для ослабления ограничений.