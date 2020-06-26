В Киеве снова много новых больных: Кличко отчитался о ситуации в городе

За последние сутки вновь преодолен порог в 100 заболевших.

В Киеве много новых больных кадр из видео

В Киеве за сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших за прошлые сутки – 9 медиков. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя Киева. На сегодня в столице уже 4 724 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - рассказал мэр.

Среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет. И девочка, которой 4 года. А также 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет. И семь мальчиков, от 3 до 15 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1 490 жителей Киева.

Напомним, за вчерашние сутки в Украине зарегистрировано 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Впервые суточный показатель превысил 1000 человек.