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Среди заболевших коронавирусом в столице Украины стало больше детей

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В основном, инфекция поражает несовершеннолетних, возрастом 10-14 лет.
Виталий Кличко призвал на своем примере показывать детям, как правильно соблюдать карантин
Виталий Кличко призвал на своем примере показывать детям, как правильно соблюдать карантин
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Жертвами COVID-19 в Киеве стали чаще становиться дети. В текущем месяце заразилось 139 малолетних жителей столицы. С начала эпидемии эта цифра составила 377.


Количество детей, подхвативших инфекцию, растет. 16 малышей в больнице. Причем самому младшему киевскому пациенту с коронавирусом всего 10 дней, - отметил он.Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 26 июня мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, наиболее уязвимая категория к болезни среди несовершеннолетних в Киеве – дети от 10 до 14 лет. Виталий Кличко напомнил о необходимости объяснять малышам, как правильно соблюдать карантинные меры, и показывать им пример.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 115 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Теги: коронавирус, Кличко, мэр Киева, Киев, заболеваемость, дети, брифинг, столица
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