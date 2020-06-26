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В метро Киева женщина с метлой призывала не верить в коронавирус

Комментариев: 3
Видео странного инцидента опубликовали в сети очевидцы.
Странных женщин засняли в метро
Странных женщин засняли в метро
кадр из видео

В киевском метро группа экстравагантно одетых женщин призывала пассажиров не верить в существование коронавируса и не пользоваться средствами индивидуальной защиты. Видео происходящего опубликвали очевидцы в Фейсбук-сообществе “Киев Оперативный“.

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На кадр ролика видно, как женщина в странном наряде с метлой и в странной маске (не медицинской) вместе с ребенком спускается на эскалаторе в подземку, выкрикивая призывы снимать маски. Позднее эта же дама вместе с “коллегами“ ходит по вагону и снова призывает всех снимать маски.

Какие-то женщины ходят по метро и уверяют, что никакого коронавируса нет. Что думаете? — говорится в аннотации к видео.

В комментариях под роликом большинство пользователей отнеслись к происходящему на видео с юмором. Правда, нашлись и те, кто искренне поддержали лозунги, озвученные в видео.

Напомним, В Киеве за сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших за прошлые сутки – 9 медиков.

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Теги: коронавирус, метро, Киев, маски
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    26.06.2020, 17:27
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Надо было эту группу арестовать и поместить туда где лечат тяжело больных от COVID-19. Пусть бы поработали без масок и защиты. Через неделю заболели бы, но их не лечить, часть бы переболела, часть умерла. Меньше дебилов будет.
ndelliopoo    26.06.2020, 17:13
Оценка:  -25
ndelliopoo
И верить ссыкотно и не верить стрёмно.Как быть?Наверное пока бухну пиваса.Тэнго и Кэш Андрона Кончаловского по Новому каналу сейчас идёт.
Woodbrother    26.06.2020, 17:09
Оценка:  +5
Woodbrother
Это туристы из на россии- сектанты, суицидники. У них на поганом мордоре за время коленовстана помер каждый третий рассианин.
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