В метро Киева женщина с метлой призывала не верить в коронавирус

Видео странного инцидента опубликовали в сети очевидцы.

В киевском метро группа экстравагантно одетых женщин призывала пассажиров не верить в существование коронавируса и не пользоваться средствами индивидуальной защиты. Видео происходящего опубликвали очевидцы в Фейсбук-сообществе “Киев Оперативный“.

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На кадр ролика видно, как женщина в странном наряде с метлой и в странной маске (не медицинской) вместе с ребенком спускается на эскалаторе в подземку, выкрикивая призывы снимать маски. Позднее эта же дама вместе с “коллегами“ ходит по вагону и снова призывает всех снимать маски.

Какие-то женщины ходят по метро и уверяют, что никакого коронавируса нет. Что думаете? — говорится в аннотации к видео.

В комментариях под роликом большинство пользователей отнеслись к происходящему на видео с юмором. Правда, нашлись и те, кто искренне поддержали лозунги, озвученные в видео.

Напомним, В Киеве за сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших за прошлые сутки – 9 медиков.