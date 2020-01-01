Киевский следователь "потерял" 1,2 млн гривен, изъятые при обыске – ГБР

Следователь-растеряша уволен из полиции. Теперь его рассеяностью занимаются следователи ГБР.

ГБР сообщило о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управление полиции Киева, который якобы потерял крупную сумму в наличных, изъятую во время обыска. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читай также: Мэрия Одессы купила электронные учебники, которые и так бесплатны

“В 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн гривен. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, средства изъятые правоохранителем, были потеряны“, - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если вина бывшего правоохранителя будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что чиновники Министерства культуры украли 17 млн из бюджета. Руководство одного из учреждений, подчиненных Минкульту, купило по завышенной цене ненужное здание, а деньги присвоило.