Масштабный пожар под Киевом: огнем охвачено более 200 квадратных метров

В сети появилось видео с места масштабного пожара под Киевом. Огонь вспыхнул поздно вечером в пятницу на территории одного из ресторанов.

На выезде из Киева, около ЖК Чайка - масштабное возгорание. По словам очевидцев, горит ресторанный комплекс Ярославів Вал по адрессу проспект Победы, 139. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает Киев Оперативный.

По словам очевидцев, огнем охвачено около 200 квадратных метров.

Сложность ситуации заключается в том, что спасатели, не могут найти работающий гидрант.

"Надеемся, никто не пострадает", - пишут на странице Киев Оперативный.

На месте ЧП работают спасатели. Причины возгорания - устанавливаются.

Ранее в Киеве в результате пожара в металлических павильонах погибла женщина. Также,сообщалось, что сегодня в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре. Огонь вспыхнул утром между вторым и третьим этажом здания.

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