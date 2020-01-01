Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Масштабный пожар под Киевом: огнем охвачено более 200 квадратных метров

Комментариев: 0
В сети появилось видео с места масштабного пожара под Киевом. Огонь вспыхнул поздно вечером в пятницу на территории одного из ресторанов.

На выезде из Киева, около ЖК Чайка - масштабное возгорание. По словам очевидцев, горит ресторанный комплекс Ярославів Вал по адрессу проспект Победы, 139.  Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает Киев Оперативный

По словам очевидцев, огнем охвачено около 200 квадратных метров. 

Сложность ситуации заключается в том, что спасатели, не могут найти работающий гидрант.

"Надеемся, никто не пострадает", - пишут на странице Киев Оперативный. 

На месте ЧП работают спасатели. Причины возгорания - устанавливаются. 

Ранее в Киеве в результате пожара в металлических павильонах погибла женщина. Также,сообщалось, что сегодня в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре. Огонь вспыхнул утром между вторым и третьим этажом здания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, пожар, ресторан, возгорание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь