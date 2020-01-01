Масштабный пожар под Киевом: огнем охвачено более 200 квадратных метров
На выезде из Киева, около ЖК Чайка - масштабное возгорание. По словам очевидцев, горит ресторанный комплекс Ярославів Вал по адрессу проспект Победы, 139. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает Киев Оперативный.
По словам очевидцев, огнем охвачено около 200 квадратных метров.
Сложность ситуации заключается в том, что спасатели, не могут найти работающий гидрант.
"Надеемся, никто не пострадает", - пишут на странице Киев Оперативный.
На месте ЧП работают спасатели. Причины возгорания - устанавливаются.
Ранее в Киеве в результате пожара в металлических павильонах погибла женщина. Также,сообщалось, что сегодня в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре. Огонь вспыхнул утром между вторым и третьим этажом здания.
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