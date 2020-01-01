Взрыв на Позняках: в МВД сообщили об обысках в Киевгазе

По делу о взрыве на столичных Позняках подозрения никому пока не сообщались, но в полиции утверждают, что расследование "на правильном пути".

В рамках расследования взрыва в доме на столичных Позняках полиция провела обыски в акционерном обществе Киевгаз и по месту жительства одного из сотрудников компании. Об этом, в пятницу, 26 июня, рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

Так, по словам Шевченко, накануне взрыва в доме на Позняках, работники Киевгаза проводили плановую сверку газовых счетчиков в этом доме. Счетчики сняли, а вместо них установили специальные перемычки.

"Полиция изъяла документацию и допросила всех работников. Также, обыски провели у слесаря, производившего замену счетчика в квартире, которая по версии следствия могла быть эпицентром взрыва", - сообщил спикер.

По словам Шевченко, виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее жители уцелевшей части дома на Позняках, где недавно произошел взрыв, показали фотофакты того, что им установили некачественные газовые шланги.

Как сообщалось, в МВД заявили, что взрыв в многоэтажном доме в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.

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