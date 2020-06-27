На Центральном вокзале Киева загорелся человек

С тяжелыми ожогами мужчину доставили в больницу. Полицейские выясняют причины случившегося.

Полиция выясняет обстоятельства, при которых в пятницу, 26 июня, мужчина получил тяжелые ожоги после поражения током на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читай также: В Житомирской области многодетная мать чудом вижила после удара молнии

“Вчера около 22 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала горит человек. По вызову немедленно выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта“, - говорится в сообщении.

Как выяснили прибывшие на место правоохранители, мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся. Прохожие и работники полиции, дежурившие на вокзале, быстро отреагировали и потушили пламя. Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали.

Читай также: В Харьковской области от удара током погиб мужчина

Личность пострадавшего установлена. Им оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.

Видео инцидента опубликовала ТСН:

Напомним, в середине июня в Белой Церкви подростка убило током на вокзале. Прибывшие на место спасатели только констатировали смерть.