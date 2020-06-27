Киев поставил новый рекорд по коронавирусу

Суточный прирост по числу новых зараженных оказался самым высоким за всё время эпидемии.

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 142 новых случая COVID-19. Это новый суточный рекорд для столицы. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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“Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4 866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - говорится в сообщении.

Серди заболевших 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет. А также 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет. Кроме того, заболели 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков - от 2 до 15 лет.

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Заразились коронавирусом и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. А в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 948 человек. Общее количество заболевших по стране - 42 065.