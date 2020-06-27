В Киеве мужчина открыл газ и угрожал взорвать "хрущевку"

Прибывшие на вызов газовики отключили в подачу газа. Неадекватным гражданином занимается полиция.

В Киеве в ночь на 27 июня житель “хрущевки“ в Соломенском районе города открыл краны газовой плиты и угрожал взорвать здание. В дальнейшем, чтобы помещение интенсивнее наполнялось газом, он перерезал гибкий шланг, ведущий к плите. Об этом сообщает пресс-служба “Киевгаза“.

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Отмечается, что аварийную бригаду на улицу Преображенскую, 10/17, вызвал отец неадекватного мужчины. Вместе с газовщиками в квартиру прибыла еще и полиция.

Квартиру экстренно отключили от газоснабжения. Угроза для 50 семей в доме была ликвидирована.

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Напомним, в Ужгороде неадекватный мужчина крушил лопатой витрины и авто. Неадекватный гражданин устроил погром в Ужгороде и попытался сбежать от копов, спрыгнув в реку с моста.