В Киеве произошел пожар в государственном нотариальном архиве

В результате пожара уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель, мебель и документация организации.

На тушение пожара понадобилось около часа ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС в субботу, 27 июня.

Отмечается, что о пожаре, который произошел на проспекте Воздухофлотском, 76 г в Соломенском районе столицы, стало известно в 10:37.

После прибытия на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. В 11:03 пожар на площади 10 кв. м локализовали, а в 11:38 – ликвидировали.

На момент прибытия спасательных подразделений в здании никого не было. В результате пожара уничтожена деревянная обрешетка чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.

Причина возникновения пожара выясняется.

О возгорании под Киевом стало известно в пятницу вечером. На пожар было отправлено 11 машин спецтехники.

Напомним, накануне вечером в Киеве загорелся ресторан Ярославов Вал в Святошинском районе. В ликвидации пожара задействовали 11 спецмашин.

Ранее в Киеве погибла женщина в результате пожара в металлических павильонах на улице Ревуцкого в Дарницком районе.

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