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"Печальные рекорды": Кличко пригрозил ужесточить карантин в Киеве

Комментариев: 2
Столичный мэр призвал горожан соблюдать карантинные правила, чтобы их не пришлось ужесточать.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Нацполиция/Фейсбук

Если коронавирус продолжит распространяться в Киеве такими темпами, как сейчас, в столице могут вернуть более жесткий режим карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеобращении к киевлянам.

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“Сегодня коронавирус бьет печальные рекорды. Ежедневно количество киевлян, у которых обнаружили коронавирус, увеличивается. Количество больных достигает 5 тыс. Если в понедельник утром статистика свидетельствовала о 43 заболевших, то сегодня эта цифра составляет 143 человека. Если такая динамика будет продолжаться – Киев будет вынужден возвращаться к ограничениям“, - отметил мэр Киева.

Кличко призвал киевлян провести отдых, соблюдая правил карантина: маска в транспорте и публичных местах, социальная дистанция и дезинфекция.

Напомним, по итогам пятницы Киев поставил новый рекорд по коронавирусу. Суточный прирост по числу новых зараженных оказался самым высоким за всё время эпидемии.

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Теги: коронавирус, карантин, Киев, Кличко
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Комментариев (2)
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Noblesse_obliger    27.06.2020, 18:04
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Педалик,ты ухи переел,а не пойти тебе нах!!!
mercvxzzse    27.06.2020, 18:00
Оценка:  -23
mercvxzzse
Да ложили они на твои призывы,двухметровый ты даун!
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