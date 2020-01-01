Коронавирус в Киеве: Заболели 69 человек

Всего в столице зафиксировано 4 935 инфицированных.

Коронавирус в Киеве 28 июня: Заболели 69 человек EPA/UPG

За последние сутки в Киеве было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 4 935 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в воскресенье, 28 июня.

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“На сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, 33 мужчины - от 21 до 85 лет, 6-летняя девочка и мальчик, которому 14 лет“ - отметил мер.

Заболели в том числе и двое медиков подчеркнул Виталий Кличко

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“В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Вылечились за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 1547 жителей столицы“ - заявил мер.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев - подытожил Виталий Кличко

Ранее сообщалось о том, что COVID-19 в мире умерло более 500 тыс человек. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших.