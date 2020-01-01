Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом

Комментариев: 0
Сотрудники Киевгаза оперативно ликвидировали угрозу.
Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом
Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом
Киевгаз

В Киеве житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе обрезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать дом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевгаза в воскресенье, 28 июня. 

В опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки - говорится в сообщении

Читай также: Взрыв на Позняках: в МВД сообщили об обысках в Киевгазе

“На место прибыли полицейские и бригада службы 104. Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ“ - отмечено в сообщении. 

Работники аварийной службы отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва - подытожили в Киевгазе

Ранее сообщалось о том, что жильцы пострадавшего дома в Киеве показали треснувшие газовые шланги.

Поделись:
Теги: Киев, газ, угрозы, многоэтажка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь