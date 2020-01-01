Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом

Сотрудники Киевгаза оперативно ликвидировали угрозу.

В Киеве житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе обрезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать дом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевгаза в воскресенье, 28 июня.

В опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки - говорится в сообщении

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“На место прибыли полицейские и бригада службы 104. Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ“ - отмечено в сообщении.

Работники аварийной службы отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва - подытожили в Киевгазе

Ранее сообщалось о том, что жильцы пострадавшего дома в Киеве показали треснувшие газовые шланги.