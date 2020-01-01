В Киеве пожар на той же улице, где взорвался дом

Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

На улице Соломии Крушельницкой в Киеве пожар недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв, сообщает Украинская правда.