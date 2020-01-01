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В Киеве пожар на той же улице, где взорвался дом

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Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.
Пожар на Позняках
Пожар на Позняках
УП
 
На улице Соломии Крушельницкой в Киеве пожар недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв, сообщает Украинская правда.
 
Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже. Возле дома врачи скорой дали успокоительное жительнице квартиры, где произошел пожар.
 
 
На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.
УП
Пожар на Позняках
 
Напомним, что 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40.
 
В результате происшествия погибли пять человек.
 
В КГГА пообещали компенсацию пострадавшим жильцам, а Кабмин заявил о покупке новых квартир.

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Теги: Киев, пожар, Позняки
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Источник: korrespondent.net

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