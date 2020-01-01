В Киеве пожар на той же улице, где взорвался дом
Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.
На улице Соломии Крушельницкой в Киеве пожар недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв, сообщает Украинская правда.
Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже. Возле дома врачи скорой дали успокоительное жительнице квартиры, где произошел пожар.
На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.
УП
Пожар на Позняках
Напомним, что 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40.
В результате происшествия погибли пять человек.
В КГГА пообещали компенсацию пострадавшим жильцам, а Кабмин заявил о покупке новых квартир.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент