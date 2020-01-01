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На Позняках в Киеве снова пожар

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Горит квартира в многоэтажке. На месте работают пожарные, информации о жертвах и причинах возгорания пока нет.

В Киеве произошел очередной пожар в многоэтажном доме на Позняках. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в понедельник, 29 июня.

Свидетели говорят, что горит квартира в доме по адресу Кошица, 9. На место происшествия уже прибыли пожарные. Информации о жертвах и пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет.

Напомним, что 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40. В результате происшествия погибли пять человек.

А накануне стало известно, что в Киеве произошел пожар на той же улице, где взорвался дом. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

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Теги: Киев, пожар, Позняки, многоэтажка
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Источник: korrespondent.net

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