Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевлянин в трусах заехал на коне в супермаркет

Комментариев: 1
Мужчина решил купить пиво. Инцидент произошел на Виноградаре, свидетели записали происшествие на видео.

В Киеве полуголый мужчина на лошади заехал в супермаркет за пивом. Видео инцидента опубликовал Киев оперативный в Facebook в понедельник, 29 июня.

Курьез произошел на Виноградаре на проспекте Георгия Гонгадзе, 5.

Напомним, что ранее в Черновцах мужчина поймал карпа посреди улицы. Крупную полуметровую рыбу мужчина поймал голыми руками на затопленном после паводка рынке.

Также сообщалось, что на видео попала курьезная драка "на колбасе". Потасовка с использованием мясного изделия началась в супермаркете после словесной перепалки у кассы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, курьезы, мужчины, пиво, курьез, мужчина, лошади, конь, лошадь, Супермаркет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    29.06.2020, 22:42
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Можно и в одних трусах, это уже не голый, а вот без маски нельзя, полиция могла оштрафовать на круглую сумму. Если у него был хороший смартфон он будет и паспортом и банковской карточкой что бы пива купить и потом полицейским штраф уплатить.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь