Киевлянин в трусах заехал на коне в супермаркет

Мужчина решил купить пиво. Инцидент произошел на Виноградаре, свидетели записали происшествие на видео.

В Киеве полуголый мужчина на лошади заехал в супермаркет за пивом. Видео инцидента опубликовал Киев оперативный в Facebook в понедельник, 29 июня.

Курьез произошел на Виноградаре на проспекте Георгия Гонгадзе, 5.

Напомним, что ранее в Черновцах мужчина поймал карпа посреди улицы. Крупную полуметровую рыбу мужчина поймал голыми руками на затопленном после паводка рынке.

Также сообщалось, что на видео попала курьезная драка "на колбасе". Потасовка с использованием мясного изделия началась в супермаркете после словесной перепалки у кассы.

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