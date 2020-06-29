Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в многоэтажке на Позняках ликвидировали

Комментариев: 1
Спасатели выяснили, что на 15 этаже на лестничной клетке горел мусор. В результате пожара никто не пострадал.
Пожар в доме на Позняках потушили
Пожар в доме на Позняках потушили
facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве спасатели потушили пожар в многоэтажке на Позняках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в понедельник, 29 июня.

Пожар на улице Александра Кошица ликвидировали через пол часа после получения информации о нем. Как установили спасатели, на лестничной клетке 15-го этажа горел мусор на площади в два квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.

Над ликвидацией возгорания работали 12 спасателей, а также были привлечены три единицы техники.

Напомним, что 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40. В результате происшествия погибли пять человек.

А накануне стало известно, что в Киеве произошел пожар на той же улице, где взорвался дом. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, пожар, Позняки, пожарные, многоэтажка, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    29.06.2020, 23:03
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Живу в старом БПС-6, лет 10 назад в нашем доме жильцы делали ремонт на 6 и 13 этажах и мусор сносили в тамбуры что напротив выхода на лестничную клетку. В один день поздно вечером кто то устроил поджог мусора одновременно на обеих этажах. Наверное и тут похожее.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь