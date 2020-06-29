Пожар в многоэтажке на Позняках ликвидировали

Спасатели выяснили, что на 15 этаже на лестничной клетке горел мусор. В результате пожара никто не пострадал.

В Киеве спасатели потушили пожар в многоэтажке на Позняках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в понедельник, 29 июня.

Пожар на улице Александра Кошица ликвидировали через пол часа после получения информации о нем. Как установили спасатели, на лестничной клетке 15-го этажа горел мусор на площади в два квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.

Над ликвидацией возгорания работали 12 спасателей, а также были привлечены три единицы техники.

Напомним, что 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме , который разрушил 16 квартир и повредил еще 40. В результате происшествия погибли пять человек.

А накануне стало известно, что в Киеве произошел пожар на той же улице, где взорвался дом. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

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