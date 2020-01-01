В Киеве зафиксировано более 5000 случаев заражения COVID-19

Кличко отметил, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом киевлян возросло на 57 человек.

За прошлые сутки в столице зарегистрирована негативная динамика распространения коронавируса. COVID 19 был выявлен у 57 жителей Киева, полностью выздоровели только одиннадцать человек.

По словам Виталия Кличко, мера столицы, всего за время пандемии в Киеве насчитывается 5037 подтвержденных случаев заражения инфекцией. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook.

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Кличко отметил, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом киевлян возросло на 57 человек. По информации главы столицы, COVID-19 диагностировали у 32 мужчин, возрастом от 20 до 60 лет, и у 24 женщин, возрастом от 18 до 72 лет. Кроме того, жертвой вируса стал восьмилетний мальчик.

В сообщении Виталия Кличко также говорится, что вирус поразил шесть медиков. 14 заболевших жителей столицы были госпитализированы. Остальные пострадавшие находятся на самоизоляции. Их лечение проходит по всем правилам под полным контролем медицинских работников. Всего за время эпидемии полностью вылечиться удалось 1563 киевлянам.

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В Днепровском районе Киева за вчерашние сутки было выявлено наибольшее количество случаев заражения COVID-19 – 21. Второе место по количество заболевших досталось Шевченковскому району. Там вирус диагностировали у 16 человек. В Деснянском районе заболели десять жителей столицы.

Напомним, всего за прошлые сутки в нашей стране официально было зарегистрировано 700 новых случаев заболевания COVID-19.