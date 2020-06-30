В Киеве нашли авто, ехавшее по пешеходному мосту

На номерных знаках автомобиля была наклеена пленка, чтобы скрыть их от системы дорожного видеонаблюдения. Водитель устранил это нарушение на месте его остановки полицией.

Авто проехало в Киеве по пешеходному мосту Патрульная полиция Киева

Патрульная полиция установила личность водителя микроавтобуса Renault, уличенного в езде по пешеходному мосту в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

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Грубое нарушение правил дорожного движения очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Найти водителя микроавтобуса удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Инспекторы заметили на номерных знаках автомобиля пленку, наклеенную чтобы скрыть их от системы дорожного видеонаблюдения. Водитель устранил это нарушение на месте его остановки.

Также сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали пьяного водителя BMW, который сначала перекрыл дорогу, а затем наехал на полицейского и “прокатил“ его на капоте.

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