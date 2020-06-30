В Киеве полиция задержала криминальную группу

В состав группировки входило четверо мужчин, двое из них - иностранцы.

В Киеве задержали криминальную группировку кадр из видео

В Киеве в ходе спецоперации полицейские задержали группировку за разбойные нападения на дома граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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В состав группы входило четверо мужчин, двое из них являются гражданами Грузии. Они совершали разбойные нападения на частные дома граждан в Киеве и Киевской области.

Трое из них имеют криминальное прошлое: 42-летний иностранец, ранее судимый за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имел судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Спецназовцы задержали нападавших через несколько минут после поступления сообщения по спецлинии 102 о совершении преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Киева задержали банду угонщиков автомобилей, которые специализировались на машинах марки Toyota. Установлена причастность участников банды минимум к девяти фактам угона автомобилей Toyota в Киеве и Киевской области.

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